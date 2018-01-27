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Son dakika haberi… Türkiye: ABD Menbiç’ten derhal çekilsin

Dışişleri Mevlüt Çevuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada çok kritik ifadeler kullandı, ABD'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD, askerlerini Menbiç'ten derhal çekmeli" diye konuştu.

15:0527 Ocak 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… Türkiye: ABD Menbiç’ten derhal çekilsin
Dışişleri Mevlüt Çevuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada çok kritik ifadeler kullandı, ABD'ye çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, "ABD, askerlerini Menbiç'ten derhal çekmeli" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sinyali verdiği olası Menbiç operasyonu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, “ABD, Menbiç’ten derhal çekilmeli” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin ABD tarafından YPG’ye yardımın kesilmesi yönünde somut adımlar görmek istediklerini de vurguladı.

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