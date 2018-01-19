Son Dakika… İsrail’de 6 Türk işadamı gözaltına alındı

Mescid-i Aksa'ya giden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı, İmam Hatipliler Derneği Başkanı ve işadamı Şaban Andaç, Fahih Çelik ve Necati Ayrancı gözaltına alındı.

İsrail güvenlik güçleri, geçen ay ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasından sonra, Mescid-i Aksa’ya ibadet etmeye giden müslümanları gözaltına alıyor.

Bu kapsamda Kudüs’e giden MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgun Harputlu, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ahmet Yurtlu ile İşadamı Şaban Andaç, Fatih Çelik ve Necati Ayrancı gözaltına alındı.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası Kayseri heyetinin Türk bayrağı açması, İsrail güvenlik görevlilerini kızdırdı ve grubun etrafını hemen çevirip gözaltı işlemi başlatıldı.

MÜSİAD’TAN AÇIKLAMA

Gözaltılarla ilgili MÜSİAD’tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kimder Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır. Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup Devletimizin ve MÜSİAD’ın gerekli organları konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır. Şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir.”

AKP YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA YOK

Türkiye’ye ulaşan ilk bilgilerde, heyet içerisinde AKP Kayseri İl örgütünün bazı yöneticilerinin de gözaltına alındığı öne sürüldü. Ancak SÖZCÜ’nün yaptığı araştırmada Kayseri AKP yöneticilerinin, gözaltına alınanlar arasında bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşların yanı sıra diğer ülke vatandaşları için de gözaltı işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.