Son dakika… Suriye’de Rus savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde Rus Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü, pilotun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağı Su-25'i vuran füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla saldırı düzenlediğini belirtti. İdlib'de El Nusra kontrolündeki bölgeye yapılan saldırıda en az 30 teröristin öldüğü kaydedildi.

Uçak vurulduktan sonra paraşütle atlayan pilotun, indiği yerde militanlarla girdiği çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sputnik’in haberine göre; Rusya’nın Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinden sorumlu Türk makamlarla birlikte, pilotun cesedinin iade edilmesi için tedbirler aldığı kaydedildi.

Ön belirlemeye göre, Rus savaş uçağı taşınabilir hava savunma sistemiyle vuruldu.

Pilotun, El Nusra’nın kontrolündeki bölgede paraşütle atladığına dair bilgi verme fırsatını bulduğu aktarıldı.

UÇAĞI DÜŞÜREN GRUBA HAVA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “İdlib ilinde, Rus savaş uçağı Su-25’e yönelik füzenin fırlatıldığı El Nusra kontrolündeki bölgeye hassas silahla grup saldırısı düzenlendi. Ele geçirilen telsiz konuşmalarına göre, saldırı sonucu en az 30 El Nusra militanı yok edildi” dendi.