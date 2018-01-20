Son dakika… Suriye’den Afrin ile ilgili ilk açıklama!

Suriye'den Afrin'de başlatılan "Zeytin Dalı Operasyonu" ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Operasyon hakkında kendilerini bilgi verildiğini yalanlayan Suriye, operasyonu kınadı.

Suriye’den Afrin operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Reuters’ın geçtiği habere göre, Suriyeli yetkililer, operasyon hakkında Türkiye tarafından bilgilendirildiklerini yalanladı. Açıklamada, “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonla ilgili Suriyeli yetkililerin bilgilendirildiğini açıklamıştı.