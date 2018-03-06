Soyunma odasında çıplak fotoğraf skandalı

Çin'de bir spor salonunun soyunma odası ve duşlarında gizlice fotoğraf çeken bir kadın yakalandı. Kadın, fotoğrafları sevgilisine gönderdiğini iddia etti.

Çin’in Shenyang kentindeki bir spor salonunda akıl almaz bir olay yaşandı.

Adı açıklanmayan bir kadın, spor salonunun soyunma odası ve duşlarındaki diğer kadınları cep telefonuyla görüntülerken yakalandı.



Olay, spor salonuna üye olan Chen adındaki bir kadının, fotoğrafları çekildiği sırada şüpheli kadını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına kadın, sorgusunda çektiği çıplak fotoğrafları erkek arkadaşına gönderdiğini iddia etti.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çin basınına göre kadının fotoğrafları pornografik sitelere satma amacıyla çekmiş olabileceği de belirtiliyor.