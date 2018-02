Spice Girls 71 milyon dolara tekrar birleşiyor

90'lı yıllara damga vuran pop müzik grubu Spice Girls, şov dünyasına geri dönüyor. İngiliz The Sun'ın özel haberinde Spice Girls'ün tekrar birleşme kararının arkasında yüklü bir ücret alacak olmaları yatıyor.

Bir döneme damga vuran pop müzik grubu Spice Girls spot ışıklarına geri dönüyor. Wannabe, Mama ve Who Do You Think You Are gibi şarkılarla şöhrete kavuşan Spice Girls’ün geçmişte de birleşeceklerine dair iddialar ortaya atılmıştı. Fakat grubun üyelerinden Victoria Beckham’ın herhangi bir birleşmeye sıcak bakmadığı iddia edilmişti.

Fakat bugün İngiltere’nin çok okunan tabloidlerinden The Sun’da yer alan bir habere göre Victoria Beckham ikna edildi ve grubun tekrar bir araya dönmesi için yeşil ışık yaktı. Haberde Beckham’ın şarkı söylemeyeceği belirtilirken, her grup üyesinin bu yeniden birleşme kapsamında 10 milyon pound (14 milyon dolar) kazanacağı açıklandı.

Grubun önceki gün Los Angeles’ta bir araya geldiği ve anlaştıkları iddia edilirken gruba yakın bir kaynak, “Bu, pop dünyasında gerçekleşeceğine kimsenin inanmadığı bir yeniden birleşme Victoria’nın kabul etmesiyle gerçekleşecek. Bu çok heyecan verici çünkü Victoria daha önce birleşmek istemediğini söylemişti” dedi.

Grup üyelerinden Victoria Beckham’ın şarkı söylemek istemediğini ve anlaşmaya bunu da koydurduğunu söylerken, konuyla ilgili kişiler, “Çin’de bir televizyon programı yapılması gündemde. Öte yandan sponsorluk anlaşmaları ve en iyi şarkılarından oluşan bir toplama albümün de çıkmasına karar verildi” dedi.