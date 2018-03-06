Suriye’de Rus uçağı düştü: 32 ölü

Rus haber ajansı RIA'nın haberine göre, Suriye'deki Rus üslerinde bir uçak düştü. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 32 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada uçakta 26 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu ve bunların hepsinin kaza anında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, uçağın teknik bir aksaklık dolayısıyla düşmüş olabileceği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir kargo uçağının, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne indiği sırada düştüğünü vurguladı.

Suriye’de daha önce de bir An-26 tipi kargo uçağı düşmüştü. 2015 yılının Ocak ayında İdlib’teki askeri üste yaşanan kazada 29’u yolcu 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e konuyla ilgili bir rapor sunulduğu belirtilirken, Putin’in kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye mesajı verdiği açıklandı.