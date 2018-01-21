Suriye’den Türkiye’ye Afrin çağrısı

Suriye resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Suriye, uluslararası topluma da Türkiye’nin operasyonunu hemen durdurmak için adım atması çağrısı yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre; Suriye Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma da Türkiye'nin operasyonunu hemen durdurmak için adım atması çağrısı yaptı. Öte yandan haberde Türkiye'nin operasyon öncesi Suriye rejimine haber vermediği iddia edildi. Cumartesi akşamı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonun başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin operasyondan haberdar edildiğini söylemişti. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından dün; Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet’in gösterildiği paylaşıldı.