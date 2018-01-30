Suudi Arabistan gözaltılarda 106 milyar dolar toplamış

Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz yıl başlattığı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltındaki bütün prens ve iş adamlarının serbest bırakıldığı bugün duyurulmuştu. Riyad yönetiminden yapılan açıklamada gözaltındakilerle yapılan anlaşmada 106 milyar dolar toplandığı belirtildi.

Suudi Arabistan’da geçen yıl yapılan yolsuzluk operasyonu kapsamında Riyad’daki The Ritz-Carlton otelinde tutulan ve aralarında prens, bakan ve iş adamlarının da bulunduğu 300 kişinin tamamı serbest kaldı. Reuters haber ajansı serbest kalan isimler arasında Bin Ladin kardeşlerin de olduğunu belirtti.

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Milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal hafta sonu serbest bırakılmıştı. Prensten hemen önce bir grup tutuklu kendileriyle uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest kalmıştı.

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Bugün Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud El Mucib bir açıklama yaptı. Açıklamada yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınanlarla yapılan anlaşmalar kapsamında 106 milyar dolar para toplandığı belirtildi. Açıklamada gayrimenkul, şirket, nakit ve diğer malvarlıklarının ele geçirildiği açıklandı. Yapılan resmi açıklamada 65 kişinin hala gözaltında olduğu belirtildi.