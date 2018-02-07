Suudi Arabistan’dan İsrail’le ilgili flaş karar!

Suudi Arabistan, tarihinde bir ilke imza atarak, İsrail'e uçan bir havayolu şirketinin kendi hava sahasını kullanmasına izin verdi. Bu adım, İsrail ile Suudi Arabistan arasında iyileşen ilişkilerin yeni bir göstergesi olarak yorumlandı.

Suudi Arabistan, Air India havayolu şirketine Delhi’den Tel Aviv’e gidecek olan yolcu uçakları için hava sahasını kullanma izni verdi. Bu izin, Suudi Arabistan’ın İsrail’e istikametli yolcu uçakları için kullanacağı rotayı 2.5 saat kısaltıyor.

Suudi Arabistan’ın bu kararı İsrail’lle ilişkilerin geliştirilmesi adına atılmış yeni bir adım olarak dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açmasının, son zamanlarda Suudi Arabistan ile iyi ilişkiler geliştiren İsrail için hem ekonomik hem de diplomatik bir başarı olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail'in, Hindistan'ı bu hatta 750 bin dolar yatırım yapmaya ikna ettiği ifade edildi.