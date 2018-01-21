Tanklar Suriye’ye girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün saat 17.00'da Adana'daki İncirlik Üssü ve Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda havalanan 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı 'Zeytin Dalı' harekatı gece boyunca devam etti.

Afrin’deki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısına eş zamanlı olarak Kilis ve Hatay sınırlarından top atışlarıyla destek sağlandı. Gece boyunca Türkiye’den Suriye’ye ÖSO birlikleri ve TSK’nın askeri sevkiyatı sürdü. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez ilçesine geçti. Hassa ilçesinin Yalangöz mevkine sabah saatlerinde gelen tank ve zırhlı araçlar da Suriye’ye geçti. Hassa’da sokağa dökülen vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu marşlar söyledi. DHA