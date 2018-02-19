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Tansiyon yükseldi! İran’ı karıştıran gözaltı… 3 polis öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi gözaltına alındı. Tarikat üyeleri polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Polis Sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğünü bildirdi.

android-time 23:00 19 Şubat 2018
Haberler Dünya
Tansiyon yükseldi! İran’ı karıştıran gözaltı… 3 polis öldürüldü
İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi gözaltına alındı. Tarikat üyeleri polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Polis Sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğünü bildirdi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın haberine göre, Tahran’da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi gözaltına alındı.

 

Polis Sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, Reyahi’nin tutulduğu polis merkezi önünde çıkan çatışmada 3 polisin öldürüldüğünü bildirdi.

İran’ın resmi ajansı IRNA ise göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü haberini geçti.

Son güncelleme: android-time 00:4620.02.2018
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