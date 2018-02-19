Tansiyon yükseldi! İran’ı karıştıran gözaltı… 3 polis öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi gözaltına alındı. Tarikat üyeleri polis merkezi önünde gösteri düzenledi. Polis Sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, çatışmalarda 3 polisin öldürüldüğünü bildirdi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın haberine göre, Tahran’da Gonabadi tarikatı lideri Nimetullah Reyahi gözaltına alındı.
Polis Sözcüsü Saeed Montazer al-Mahdi, Reyahi’nin tutulduğu polis merkezi önünde çıkan çatışmada 3 polisin öldürüldüğünü bildirdi.
İran’ın resmi ajansı IRNA ise göstericilerden birinin otobüsle güvenlik güçlerinin arasına girdiğini ve 3 polisi öldürdüğünü haberini geçti.
Son güncelleme: 00:4620.02.2018