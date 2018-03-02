Telefonu tamirciye götürdü… Cinsel içerikli videosunu posta kutusunda gördü

ABD'de yaşayan Keely Hightower, tamir edilmesi için telefonunu ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden birinin şubesine bıraktı. Fakat tamirden sonra kendi e-posta adresinde cinsel ilişki sırasında çektiği videoyu görünce şok oldu. Genç kadın telekomünikasyon şirketine dava açtı.

ABD’de yaşayan 24 yaşındaki Keely Hightower, hayatının şokunu yaşadı. Ülkenin bilinen telekomünikasyon şirketlerinden T-Mobile’ın bir şubesine telefonu bırakan ve tamir edilmesini isteyen genç kadın daha sonra telefonunu geri aldı.

Fakat telefonunu incelerken e-posta hesabına bakan Hightower, çöp kısmında daha önce seks yaparken çekilmiş bir videosunun başka hesaplara gönderildiğini fark etti. Cinsel ilişki sırasında çekilen görüntüsünün tanımadığı hesaplara gönderildiğini fark eden kadının başından aşağı kaynar sular döküldü. Genç kadın videonun, T-Mobile çalışanının şahsi hesabına atıldığını belirledi.

Florida’nın Pinellas Park bölgesinde meydana gelen olaydan sonra Hightower, T-Mobile’ın çalışanı Roberto Sacnchez Ramos’tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili bir soruşturma açılırken, Ramos suçlu bulundu. Daha önce siber suçlardan ceza alan Ramos 6 ay hapis cezası aldı.

Hightower mücadelesinin devam edeceğini ve şirkete tazminat davası açacağını dile getirdi.