Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Telefonu tamirciye götürdü… Cinsel içerikli videosunu posta kutusunda gördü

ABD'de yaşayan Keely Hightower, tamir edilmesi için telefonunu ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden birinin şubesine bıraktı. Fakat tamirden sonra kendi e-posta adresinde cinsel ilişki sırasında çektiği videoyu görünce şok oldu. Genç kadın telekomünikasyon şirketine dava açtı.

android-time 16:46 2 Mart 2018
Haberler Dünya
Telefonu tamirciye götürdü… Cinsel içerikli videosunu posta kutusunda gördü
ABD'de yaşayan Keely Hightower, tamir edilmesi için telefonunu ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden birinin şubesine bıraktı. Fakat tamirden sonra kendi e-posta adresinde cinsel ilişki sırasında çektiği videoyu görünce şok oldu. Genç kadın telekomünikasyon şirketine dava açtı.

ABD’de yaşayan 24 yaşındaki Keely Hightower, hayatının şokunu yaşadı. Ülkenin bilinen telekomünikasyon şirketlerinden T-Mobile’ın bir şubesine telefonu bırakan ve tamir edilmesini isteyen genç kadın daha sonra telefonunu geri aldı.

tamircia

Fakat telefonunu incelerken e-posta hesabına bakan Hightower, çöp kısmında daha önce seks yaparken çekilmiş bir videosunun başka hesaplara gönderildiğini fark etti. Cinsel ilişki sırasında çekilen görüntüsünün tanımadığı hesaplara gönderildiğini fark eden kadının başından aşağı kaynar sular döküldü. Genç kadın videonun, T-Mobile çalışanının şahsi hesabına atıldığını belirledi.

tamic

Florida’nın Pinellas Park bölgesinde meydana gelen olaydan sonra Hightower, T-Mobile’ın çalışanı Roberto Sacnchez Ramos’tan şikayetçi oldu. Olayla ilgili bir soruşturma açılırken, Ramos suçlu bulundu. Daha önce siber suçlardan ceza alan Ramos 6 ay hapis cezası aldı.

tamirci

Hightower mücadelesinin devam edeceğini ve şirkete tazminat davası açacağını dile getirdi.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar