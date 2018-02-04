Titanic bu sefer hayat kurtardı

Unutulmaz filmlerden Titanik'in Jack ve Rose'u çok önemli bir hayır işi daha yaptı. Kanserli bir annenin hayatını kurtardı.

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak , çevre koruma programlarını finanse etmek ve kanserli hastalara destek olmak için açtıkları ”Titanic’s Jack and Rose” hesabından topladıkları 300 bin Sterlin ile kanser hastası annenin hayatını kurtardılar. Yumurtalık (over) kanserine yakalanan 3 çocuk annesi Gemma Nuttall’a sadece 12 ay yaşarsın demişlerdi. Toplanan destekler sayesinde Almanya’daki Hallwang Clinic’de tedavi gören Gemma Nuttall kanseri yendi. Yumurtalık (over) kanseri:

En sık rastlanan kadın kanserlerinden biridir. İleri evre ve özellikle tümörü agresif özellikler taşıyan hastalarda tedavi başarıları kısıtlıdır.