Trump ‘b.k çukuru’ demişti. Cevap şaşırttı!

Afrika ülkelerinden 'b.k çukuru' diye söz ettiği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılık suçlamalarının odağındayken Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ''Trump'ı seviyorum'' açıklaması yaptı.

5 dönemdir devlet başkanlığı yapan ve 30 yıldır liderlik ettiği Uganda’yı kendisinden başka kimsenin yönetemeyeceğini savunan Museveni, Afrika’da büyük çoğunluğun özür dilemesini talep ettiği Trump’a sevgisini ilan etti.

‘AÇIK YÜREKLİLİKLE HİTAP EDİYOR’

Başkent Kampala’da Doğu Afrika Yasama Meclisi’ne seslenen Museveni şunları söyledi: ”Trump’ı seviyorum, çünkü Afrikalılara açık yüreklilikle hitap ediyor. Trump’ın sözleri yanlış mı aktarıldı, doğru mu aktarıldı, bilmiyorum, ama konuştuğunda ondan hoşlanıyorum, çünkü dobra konuşuyor.”

Trump’ın tarzı dünya çapında bir liderlik tarzı haline gelirken Uganda lideri ”Bu dünyada zayıfsan hayatta kalamazsın” görüşünü dile getirerek şöyle devam etti: ”Afrika’nın daha güçlü olması lazım. Zayıf olmaları Afrikalıların kusuru. Böyle devasa bir kıta var. Afrika toprak ve nüfus bakımından Hindistan’ın 12 katı. Nüfus daha da artmakta. Afrika’yı niye güçlü yapamıyoruz?”

ABD ELÇİSİ DOLAYLI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Museveni’nin bu açıklamaları, ABD’nin Uganda Büyükelçisi Deborah Malac’ın, Trump’ın tartışmalı sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğunu ve Afrikalıların neler hissettiğini anladığını söyleyerek dolaylı özür dilemesinin ardından geldi.

YAŞI, SARAYI VE OĞLU…



1 Ocak’ta ulusa seslenişinde de Trump’tan ‘dürüst adam’ diye söz etmiş olan Museveni, iktidarda kalmaya devam edebilmek için bir süre önce devlet başkanlığına 75 yaş sınırını da kaldırdı. Muhalifleri tarafından demokrasi ve hukuk devletini ortadan kaldırmakla suçlanan Uganda lideri, başkanlık sarayı harcamalarının 77 milyon doları geçmesi ve oğlunu halefliğe hazırlamasıyla da dikkati çekiyor.