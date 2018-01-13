Trump sağlık kontrolüne girdi “Trump gibi” çıktı

Göreve gelmesinin ardından ilk kez resmi sağlık kontrolünden geçirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın adeta 'turp gibi' olduğu bildirildi. Başkanın girdiği sağlık kontrolü ile ilgili detaylı açıklama hafta içi yapılacak. Öte yandan ABD Başkanı'nın adeta 'turp' gibi çıkmasının ardından akıllara Antalya'da bazı muhtarların protestosu geldi. Muhtarlar, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından turplu protestoda bulunmuşlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da göreve başlamasından bu yana ilk kez resmi olarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşen sağlık kontrolü ülkenin en büyük askeri hastanesi olan Washington DC’deki ‘Walter Reed National Military Medical Center’da, selefi Barack Obama’nın doktoru Dr. Ronny Jackson tarafından yapıldı.

BEYAZ SARAY’DA AÇIKLAYACAK

Bu sağlık kontrollerinde Trump’a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında da sorular sorulması bekleniyordu. Kan ve idrar testleri yapıldı, kalp sağlığı kontrol edildi.

Doktordan yapılan ilk açıklama, Trump’ın sağlık durumunun ‘son derece iyi’ olduğu ve muayenesinin ‘olağanüstü iyi gittiği’ yönünde. Jackson, ayrıntılı bir açıklamayı salı günü Beyaz Saray’da düzenleyeceği basın toplantısında yapacak.

WOLFF’UN KİTABININ ARDINDAN KONTROL KARARI

Trump bu adımla geçen hafta piyasa çıkan ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Sarayı’nın İçinden’ adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmayı hedefliyor.

EN YAŞLI BAŞKAN

Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump’ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.

‘DAHİYİM’ DEMİŞTİ

Gazeteci Michael Wolff kitabında Trump’ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca ‘eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını’ ve ‘aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini’ yazmıştı.

Trump ise kitabı ‘uydurma’ olarak nitelemiş ve ‘Çok istikrarlı bir dahiyim’ açıklamasında bulunmuştu.

ANTALYA’DA MUHTARLAR TRUMP YAZILI TURP YİYEREK PROTESTO ETMİŞTİ

Öte yandan Trump’ın adeta ‘turp gibi’ çıkması, akıllara Trump’a turp yiyerek tepki gösteren muhtarları getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından, Antalya’da bazı muhtarlar ABD Başkanı’nı üzerinde ‘Trump’ yazan turp yiyerek protesto etmişti.