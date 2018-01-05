Trump yönetimine bir şok daha

Göreve geldikten sonra kurmaylarını ve kendisiyle yakın çalışanları kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ı endişelendirecek bir haber gündeme geldi. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü emekliye ayrılacağını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Direktörü Mike Rogers’ın bu bahar döneminde görevini bırakarak emekliye ayrılacağı açıklandı. Washington Post’ta çalışan bir muhabirin Twitter’da duyurduğu haberde, ABD Siber Komutanlığı’nı da yürüten Rogers, bu gelişmeyi çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.

Rogers’ın yerine gelecek ismin de bu ay Senato tarafından seçileceği belirtildi.