Trump’tan geri dönüş sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na tekrar dahil olabileceğini söyledi ve Theresa May'in Brexit görüşmelerindeki tavrını eleştirdi.

Gazeteci Piers Morgan’a ITV kanalında Pazar günü verdiği röportajda Trump, Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın “daha uyumlu bir anlaşma” olması durumunda ABD’nin anlaşmaya geri dönebileceğini söylerken, şu anki anlaşmanın “berbat” olduğunu ve ABD için “felaket” anlamına geldiğini belirtti.

ABD Başkanı Haziran 2017’de ABD’nin iklim değişikliği anlaşmasından çekileceğini duyurduğunda dünya genelinde büyük bir tepki toplamıştı. Söz konusu anlaşma 2015 yılında yoğun görüşmelerin ardından 195 ülke tarafından imzalanmış ve ülke liderleri, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını, 2.0 dereceden daha düşük bir seviyede tutmak amacıyla karbon emisyonlarını azaltmak için harekete geçmişti.

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Röportajda Trump, “Öncelikle, anlaşma ABD için bir felaketti. Eğer iyi bir anlaşma hazırlanırsa, ABD’nin her zaman için anlaşmaya geri dönme ihtimali bulunuyor. Fakat şu anki anlaşma ABD için bir haksızlıktı. Ben temiz havaya, genel olarak temizliğe ve hijyene inanıyorum. Bununla birlikte, bana Paris Anlaşması’na geri dönmem gerektiği söylendiğinde bunu yapamam çünkü berbat bir anlaşmanın içindeydik. Her zamanki gibi ABD’den faydalandılar” dedi.

Röportajda Morgan, Trump’a ABD Başkanı’nın birçok tepkiye yol açan kadın haklarıyla ilgili ifadeleri hakkında da sorular sordu. Trump iafedeleri hakkında, “Bence gelişmeliyiz. Gelişmezsek, ortada eksik bir durum beliriyor. Feminist olduğumu söyleyemem fakat kadınlara karşı inanılmaz büyük bir saygım var. Ben kadınları, erkekleri, herkesi eşit destekliyorum. Kadınlar harika işler çıkarıyor ve onlar adına çok mutluyum” dedi.