Trump’tan şok mesaj… İran’dan kritik ‘yabancı ajan’ açıklama

İran'da gösteriler devam ederken, bugün peş peşe açıklamalar geldi. Bunlardan ilki Tahran yönetiminden geldi. İranlı yetkililer, Borujerd bölgesinde olaylarla ilgili bir Avrupalı'yı gözaltına aldıklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Trump Twitter'da İranlılara seslendi ve "Zamanı gelince ABD'den büyük bir destek göreceksiniz" dedi.

İran’da gösteriler devam ederken, “dış güçler” tartışmasını alevlendirecek peş peşe açıklamalar geldi. Hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran’ın batısındaki Borujerd’de bir Avrupalı’nın gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan kişinin uyruğu belirtilmezken, Borujerd’in üst düzey yetkililerinden Hamidreza Abolhassani Tasnim ajansına konuştu.

Abolhassani, “Bir Avrupalı gözaltına alındı… Bu kişi Avrupalı istihbarat servisleri tarafından eğitildi ve göstericilere önderlik etti” açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra ise ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump Twitter’da, “Yolsuzluk yapan hükümetlerini devirmeye çalışan İran halkına saygılar. Zamanı gelince ABD’nin büyük desteğini göreceksiniz” açıklamasını yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İran’daki Devrim Muhafızları’ndan da bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, gösterilerin başlamasında “eski bir yetkili” olarak tanımladığı kişinin parmağının olduğunu öne sürdü.

Caferi,” Son günlerdeki olaylar, devrimin temel ilkelerini hedef alan bu kişiye bağlı sitelerin çağrısı üzerine çıktı” dedi. Tümgeneral Caferi, söz konusu yetkilini ismini zikretmezken, ülke medyası Ahmedinejad ismi üzerinde odaklandı.

BBC’de yer alan habere göre Caferi, gösterilerin sona erdiğini ve göstericilerin yenilgiye uğradığını duyurdu.

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Caferi, ” Güvenlik kurumları bu konuyu araştırıyor, bu kişinin dâhil olduğu doğrulanırsa gerekli işlemler yapılacak” dedi. İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkedeki protesto gösterileri başlamadan önce, sık sık ülke yönetimi ve yargı kurumunu sert ifadelerle eleştirmişti.

Tümgeneral Caferi ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti. Ülkedeki olaylar için ” fitne” benzetmesinde bulunan Caferi, ” Güvenlik güçleri hazırlıklı olmasaydı bu fitnenin şiddeti çok daha geniş olurdu” dedi.

Protesto gösterilerinde tutuklanan bazı kişilerin İran karşıtı güçler tarafından eğitildiğini öne süren Caferi, olaylar sırasında Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Milis Gücü’ne bağlı iki kişinin biri av tüfeği ve diğeri bıçaklanarak öldürüldüğü söyledi. Tümgeneral Caferi ayrıca ülkedeki protesto gösterilerini kontrol etmek için kendisine bağlı birliklerin sadece üç ilde hem de kısıtlı olarak müdahil olduğunu sözlerine ekledi. Caferi, bu illerin İsfahan, Lorestan ve Hemedan olduğunu kaydetti.

Ülkedeki olaylar için ” fitne” benzetmesinde bulunan Caferi, ” Güvenlik güçleri hazırlıklı olmasaydı bu fitnenin şiddeti çok daha geniş olurdu” dedi. Protesto gösterilerinde tutuklanan bazı kişilerin İran karşıtı güçler tarafından eğitildiğini öne süren Caferi, olaylar sırasında Devrim Muhafızları’na bağlı Besic Milis Gücü’ne bağlı iki kişinin biri av tüfeği ve diğeri bıçaklanarak öldürüldüğü söyledi.