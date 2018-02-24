TSK’dan Zeytin Dalı açıklaması: 1931 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'de YPG/PYD'li teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada operasyonda bugüne kadar 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Operasyonun 36. gününde Dünbenli, Hacılar ve Ebu Kabe köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu. Açıklamada; bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu 183 askerin de yaralandığı belirtildi.

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 36 gündür sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931’e çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 36’ncı güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58’i son 24 saatte olmak üzere, harekâtın başından beri toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÜÇ KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Operasyonun 36. gününde Dünbenli, Hacılar ve Ebu Kabe köylerinin de teröristlerden temizlendiği duyuruldu.

32 ŞEHİT 183 GAZİ

TSK’dan yapılan açıklamada operasyondaki acı bilonço da verildi. Açıklamada “Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.” denildi.