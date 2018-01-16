TSK’nın Afrin operasyonu kime yarar? 4 soruda Kuzey Suriye denklemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları, Mehmetçiğin Suriye'nin kuzeyindeki PKK terör örgütü uzantısı yapılanmaya karşı operasyonu için işaret fişeği gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylemlerinde PKK'nın Suriye kolu YPG-PYD'ye destek veren ABD'yi hedefe koydu. Ancak Erdoğan'ın aynı zamanda, "bir hafta içinde temizleriz" diyerek Rus etkisi altındaki Afrin'i hedef göstermesi ise kafaları karıştırdı.

TSK’nın olası Afrin operasyonu, ABD’nin Suriye’deki planını bozmaktan çok, işini kolaylaştırma tehlikesi de barındırıyor.

İşte 4 soruda, Fırat Kalkanı’ndan sonra TSK’nın Suriye’ye yönelik yeni harekatına ilişkin ipuçları;

1- KUZEY SURİYE’DE KİM HANGİ BÖLGEDE ETKİN?

Suriye’nin kuzeyini kabaca dört ayrı etkinlik bölgesine ayırmak mümkün;

* Suriye’nin Kuzeydoğusunda, Kobani bölgesinde kontrol PYD-YPG’nin elinde. Ancak bu bölgede Amerikan askeri üsleri bulunuyor.

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* Kobani bölgesinin hemen batısında, Fırat Kalkanı operasyonunun yapıldığı alan var; burada TSK destekli Özgür Suriye Ordusu birimleri etkin

* Fırat Kalkanı operasyonu ile kontrol TSK destekli ÖSO’ya geçen bölgenin batısında ise, yine YPG-PYD’nin kontrolündeki Afrin bulunuyor. Ancak Kobani’nin aksine, Afrin’de Amerikan askerleri değil, Rus askeri unsurları yer alıyor. Afrin bölgesinde, YPG-PYD’nin var olduğunu birkaç kez açıkladığı, ancak Rusya’nın sürekli yalanlandığı Rus askeri üslerinin de yer aldığı bilgisi var.

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* Suriye’nin en kuzeybatı bölümünde, İdlib’de ise El Kaida’nın uzantısı cihatçı gruplar yer alıyor. Türkiye, İran ve Rusya, bu bölgeyi “çatışmasızlık bölgesi” ilan etmiş, her üç ülkeden de askeri unsurlar çatışmasızlık gözlemcisi olarak bölgeye girmişti. Bölge, halen cihatçı grupların etkisinde, ancak burada “gözlemci” olarak TSK’ya bağlı küçük çaplı birimler de yer alıyor.

2- ABD’NİN KURMAYA ÇALIŞTIĞI, PYD-YPG AĞIRLIKLI “KUZEY SURİYE ORDUSU” NEREDE EĞİTİLİYOR?

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleriyle hedefe koyduğu ABD’nin planladığı “kuzey Suriye ordusu”, Kobani bölgesinde eğitiliyor. Eğitimin Kobani bölgesindeki Haseke’nin güneyinde kalan Sabah El Hayır’daki bir üste yapıldığı Amerikan kaynakları tarafından açıklandı. Yine Amerikan kaynakları, bugüne kadar 400 militanın eğitildiğini, hedefin ise YPG-PYD’nin kontrol ettiği bölgelerin sınırlarında görev yapacak toplam 30 bin kişinin eğitilmesi olduğunu açıkladılar.

3- TSK’NIN YENİ OPERASYONU NEREYE YAPILABİLİR?

Cumhurbaşkanı Recep TAyyip Erdoğan son açıklamasında iki bölgeyi hedef gösterdi; Afrin ve Menbiç. TSK’nın ise Menbiç etrafına değil, daha çok Afrin bölgesine askeri yığınak yaptığı haberleri geliyor.

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Eğer operasyon Afrin’e gerçekleştirilirse, burada Amerikan askeri unsurları ile karşılaşma ihtimali bulunmuyor. Afrin bölgesi, Kuzey Suriye’de “Rusya’nın etkinlik bölgesinde” yer alıyor.

Menbiç ise, kabaca ikiye bölünmüş durumda; Menbiç’in daha doğuda kalan şehir merkezinde ABD destekli PYD-YPG hakim. Kentin batıdaki kırsalında ise küçük bir bölümü Rusya destekli Esad ordusu unsurları kontrol ediyor. Yani TSK unsurlarının Menbiç’e girmesi halinde ya Rus-Esad askerleri, ya da ABD askerleri-YPG/PYD unsurları ile karşı karşıya kalması muntemel.

4- TSK’NIN AFRİN’E GİRMESİ EN ÇOK KİME YARAR?

Afrin bölgesi, Kuzey Suriye’nin “Rus etki alanında” yer alıyor. TSK unsurlarının Afrin’e girmesi, ya Rusya’ya ile anlaşarak, ya da Rusya’ya rağmen gerçekleştirilebilir.

Ancak Moskova’dan gelen işaretler, Rusya’nın TSK unsurlarının Afrin’e operasyonuna sıcak bakmadığını gösteriyor.

Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu hafta başında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’den çok, cihatçıların hakim olduğu İdlib’e yoğunlaşması yolunda mesaj verdi. Afrin’de “tüm tarafları”, tek taraflı hareketlerden kaçınmaya çağıran Lavrov, “Afrin’de tümüyle bir ateşkes sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi. Rus Bakan’ın bu çıkışı, TSK’nın olası Afrin operasyonuna Moskova’nın sıcak bakmadığı olarak yorumlandı.

Ancak Türkiye’nin Afrin’e, Rusya’dan gelen bu diplomatik mesaja rağmen operasyon düzenlemesi, en çok Erdoğan’ın hedefe koyduğu ABD’ye yarar.

ABD yönetimi, NATO üyesi Türkiye ve Rusya arasındaki son dönemde meydana gelen yakınlaşmadan rahatsızlığını birçok kez dile getirmişti. Afrin’e olası bir TSK operasyonunun Ankara-Moskova hattında gerginlik yaratması, mevcut konjonktürde en çok ABD’yi sevindirecek gelişme olur.