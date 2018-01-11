Tunus yanıyor: 200’den fazla gözaltı var

Tunus’ta vergi zamlarını ve artan fiyatları protesto etmek üzere pazartesi günü sokaklara dökülen halkın protesto eylemleri devam ediyor. Protestolarda 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde de İran'da temel besin gıdalarındaki fiyatları protesto etmek isteyen göstericiler sokakları doldurmuş 6 günü aşan protestolarda en az kişi hayatını kaybetmiş ve 1000'den fazla gösterici de gözaltına alınmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı ülkede dün gece de devam eden protesto gösterileri sırasında eylemciler ile güvenlik güçleri arasındaki çıkan sokak arbedelerinde 50 kadar güvenlik görevlisinin yaralandığını, 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

YAĞMALAMA VE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Pazertesi gününden itibaren çeşitli kesimlerden halk grupları Tunus’un birçok kentinde vergi zamlarını, fiyat artışlarını ve hükümetin uygulamaya koyduğu tasarruf programını protesto etmek üzere sokaklara dökülmüştü. Tunus hükümeti yağmalama olaylarının meydana geldiğini de duyurdu.

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Tunus güvenlik birimleri dün gece ülkenin kıyı kenti Susa’daki bir süper marketin saldırgan kişiler tarafından yağmalanmak istendiğini bildirdi. Başkent Tunus’ta da otomobil lastiklerinin ve çöp bidonlarının ateşe verildiği öğrenildi.

OKULA KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ

Ülkenin daha yoksul güney bölgelerinde de kısmen şiddetin karıştığı protestolar yaşandı. Cerbe adasındaki Yahudi Cemaati Başkanı Perez Trabelsi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada adadaki bir Musevi okulunun kundaklanmak istendiğini, okulda sadece hafif hasar meydana geldiğini söyledi. Eylemcilerin adadaki güvenlik güçlerinin diğer bölgelere sevk edilmesinden yararlanıp saldırı düzenlemek istediklerine dikkat çekildi.

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“BAZI PARTİLER KIŞKIRTICI VE BÖLÜCÜ”

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, açıklamasında “gördüklerinin protesto olmadığını, ülkede ‘hırsızlık, yağmalama ve halka yönelik saldırılar’ meydana geldiğini” söyledi. Şahid, Tunus resmi ajansına açıklamasında, “Yağmalamaya karışanlara, Tunuslulara ve varlıklarına yönelik saldırılara müdahil olanlara yönelik tek çözüm yasaların kullanılmasıdır” dedi.

Ülkedeki sol partilerin ittifakı ve muhalefetteki Halkçı Cephe’nin sözcüsü ise Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen protestoları partisinin “meşru bulduğunu ve desteklediğini” söylemişti.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı dönüşümleri ve “Yasemin Devrimi” sırasında Batı tarzı demokrasiye geçişi başarmış, ancak ülke büyük ekonomik sorunlar ve yüksek işsizlikle boğuşmak zorunda kalmıştı. Yılbaşında gelen zamların ardından ülkede hayat pahalılığı tırmanmış, bu da halkın protestolarına yol açmıştı.

İRAN’DA 1000’DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İran’da Aralık ayının son günlerinde ekonomik sorunları protesto etmek için başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarda, 90’ı üniversite öğrencisi olmak üzere 1000’den fazla kişinin gözaltına alınmıştı.

İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney, gösterileri “dış güçlerin oyunu” olarak nitelendirmiş ve sert tepki göstermişti.