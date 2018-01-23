Türbanlı modelin Loreal macerası kısa sürdü

İngiliz başörtülü model Amena Khan'ın Fransız kozmetik devi L'Oreal'in İngiltere'deki reklamlarında rol aldığı macerası beklenmedik şekilde kısa sürdü. İşlediği nefret suçu Loreal ile olan anlaşmasını feshettirdi.

Dünyaca ünlü kozmetik markası Loreal, geçtiğimiz hafta ilk kez bir saç bakım ürününün reklamında başörtülü modele rol vererek bir ilke imza atmıştı.

Saç bakım reklamı için sosyal medya fenomenlerine ve blog yazarlarına rol veren Fransız kozmetik devi Loreal’in, Amena Khan’a rol vermesi devrim niteliği taşıdı.

Ünlü fotoğrafçı Rankin tarafından çekilen reklam filminde Amena Khan, pembe bir eşarp takıyordu.

Şirketin İngiltere ofisi ise Amena Khan’ın rol aldığı reklam filmi için son derece gururlu ve heyecanlı olduklarını açıkladıktan tam bir hafta sonra; Amena Khan’ın 2014 yılında resmi Twitter hesabı üzerinden İsrail’e attığı hakaret içerikli Tweetleri ortaya çıktı.

2.000’den fazla Filistinli’nin ve 67 İsrail askerinin hayatını kaybettiği Hamas-İsrail savaşının yaşandığı yıl olan 2014’te attığı ve daha sonra sildiği bir dizi tweet’in ortaya çıkmasının ardından Loreal, Amena Khan’la olan anlaşmasını feshetti.

O tweetlerde Amena Khan, İsrail’e sürekli olarak ‘ Bebek katili İsrail’ yazmıştı. İşlediği nefret suçu’ndan dolayı Loreal, Amena Khan’la bir daha asla çalışmayacaklarını duyurdu.

Khan, Twitter’dan yaptığı açıklamada “2014’te attığım tweetlerin içeriğinden dolayı pişmanım ve üzdüğüm ya da incittiklerimden samimi şekilde özür dilerim” dedi.