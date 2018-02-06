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Türkiye’nin yardımıyla Rus pilotu Moskova’da

Rus haber ajansları, önceki gün Suriye'de düşürülen uçağın pilotunun naaşının Rusya'ya gönderildiğini aktardı. Ifax, Ankara'nın yardımı sayesinde Rus pilotun naaşının Rusya'ya ulaştığını aktardı.

Sozcu.com.tr
16:036 Şubat 2018
Haberler Dünya
Türkiye’nin yardımıyla Rus pilotu Moskova’da
Rus haber ajansları, önceki gün Suriye'de düşürülen uçağın pilotunun naaşının Rusya'ya gönderildiğini aktardı. Ifax, Ankara'nın yardımı sayesinde Rus pilotun naaşının Rusya'ya ulaştığını aktardı.

İdlib’de düşürülen uçakta hayatını kaybeden Rus askerin naaşının Rusya’ya ulaştığı açıklandı.

Ifax, Türkiye’nin yardımıyla Rus pilotun naaşının Rusya’ya gönderildiğini aktardı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, “Pilotumuzun cenazesinin Suriye’den Rusya’ya getirilmesinde Türkiye yardımcı oldu” açıklamasını yaptı.

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Son güncelleme: 16:1306.02.2018
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