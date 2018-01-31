Türkiye’yi “işgalle” uyaran Fransa’nın yurt dışında 10 bin askeri var

Yıllarca birçok ülkeyi sömüren Fransa, kendine bakmadan utanmazca şekilde Türkiye'ye eleştirilerde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PYD'ye karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak "işgale dönmesin" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye işgal uyarısında bulunan Fransa'nın ülke dışında görev yapan yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin prestijli gazetelerinden Le Figaro’ya özel bir mülakat verdi. Macron, Türkiye’nin Suriye’deki YPG/PYD’ye karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na da değindi. Macron, operasyonun “terörizme karşı” olma özelliğini kaybetmemesi gerektiğini ve bir “işgale” dönüştüğü takdirde bunun büyük bir sorun yaratacağını söyledi.

Türkiye’den de Macron’un bu açıklaması jet yanıt geldi. Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruya, “Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir” yanıtını verdi.

Peki Türkiye’ye “işgal” uyarısında bulunan Fransa’nın yurt dışında görev yapan ne kadar askeri bulunuyor?

2016 verilerine göre Fransa’nın ülke dışında görev yapan 10 bin askeri personeli bulunuyor. Bu askerlerin 3500’ü “Sahil” adı verilen Afrika toprakları hariç Sahra Çolü’nün güneyini içine alan bölgede bulunuyor.

Fransa’nın diğer askeri personelinin dağılımı ise şu şekilde;

Irak-Suriye: 1450

Cibuti: 1450

Lübnan: 900

Fildişi Sahilleri 900

BAE: 650

Senagal 350

Gabon 350

Orta Afrika 350

Hint Okyanusu: 220-420

Gine Körfezi 100