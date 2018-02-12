Ukraynalı muhalefet lideri kaçırıldı

Ukrayna'yı karıştıran muhalefet lideri Mikheil Saakashvili'nin Kiev'de kaçırıldığı açıklandı. Gelişme Saakashvili'nin resmi Facebook sayfasında duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda Ukrayna’yı birbirine katan ve destekçileri sayesinde gözaltına alınmaktan kurtulan ve bir süre önce intihar girişiminde bulunan Ukraynalı muhalefet lideri Mikheil Saakashvili’nin başkent Kiev’de gözaltına alındığı açıklandı.

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Açıklama Gürcü muhalifin resmi Facebook sayfasında duyuruldu.

Facebook üzerinde yapılan paylaşımda, “Maskeli kişiler Mikheil Saakashvili’yi kaçırdı. Kaçıranların beyaz renkli bir kamyoneti vardı” ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada, yüzü maskeli kişilerin özel asker timi olduğundan şüphe edildiği belirtildi.

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Muhalefet liderinin sözcüsü, saldırganların yeşil kamuflaş giydiğini aktarırken, Saakashvili’nin nereye kaçırıldığına dair bir bilgi gelmediğini ifade etti.