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Ünlü şarkıcı ilham peşinde

Kız arkadaşı podyumda yoğun mesai yapan Zayn Malik albüm çalışmalarına yoğunlaştı.

Sozcu.com.tr
android-time 16:40 2 Mart 2018
Haberler Dünya
Ünlü şarkıcı ilham peşinde
Kız arkadaşı podyumda yoğun mesai yapan Zayn Malik albüm çalışmalarına yoğunlaştı.

Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı Zayn Malik, Miami’de alışveriş yaparken görüntülendi.

Bir mağazadan satın aldığı klavyeyi arabasına kadar taşıyan Malik’in yeni albüm çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram’dan yeni şarkılarına ait küçük ipuçları barından videolar paylaşan Malik, yeni enstrümanıyla da çalışmalarını hızlandıracak gibi görünüyor.

Gigi Hadid son olarak Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı.

Gigi Hadid son olarak Paris Moda Haftası’nda podyuma çıktı.

25 yaşındaki şarkıcı albümüyle meşgul olurken, kız arkadaşı Gigi Hadid de bir moda haftasından diğerine koşuyor.

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