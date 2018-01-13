Uzaydan düştü, evlerin yanında patladı!

Çin'in uzaya fırlattığı BeiDou-3 uydusunun bıraktığı iticilerden biri Debao bölgesinde bir yerleşim biriminin yakınına düştü. Son dakika haberine göre korku yaşayan halk roketin gökten düşerek patladığı anı cep telefonlarıyla kaydetti.

İlginç olaya dair haberler Çin’in güneyinde bulunan özerk Guangşi Cuang bölgesinden geldi geldi. Çin’in olaydan yalnızca birkaç saat önce uzaya fırlattığı BeiDou-3 uydusunu taşıyan roket, işlevi tamamlanınca uydudan ayrılarak Dünya’ya doğru düşüşe geçti. Roket, Guangşi’de yer alan Debao’ya çakılırken, vatandaşlar bu anı cep telefonlarıyla kaydetti. Roket çakıldığı anda patlarken etrafta bulunan evlerde oturanlar büyük panik yaşadı. İşte roketin düşüş anı;