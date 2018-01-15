Ve Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra ilk kez sinemaya gitti

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen reformlardan biri de, ülkede 35 yıldır süren sinema yasağının kaldırılmasıydı. İlk sinemaların açılması Mart ayını bulacak olsa da, kurulan geçici sinema salonlarında çocuklar için uzun metrajlı animasyon filmleri gösterilmeye başlandı. Halkın ilgisi büyük oldu...

Dünyanın en muhafazakar ülkelerinden Suudi Arabistan, 2017’de yaptığı reform çalışmalarıyla gündemden düşmedi. Kadınlara araba kullanma ‘hakkı’ verilmesi, yine kadınların maçlara tek başlarına gidebilecek olmaları ve örtünmeme cezalarının hafifletilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra ülkede 35 yıldır devam eden sinema yasağı da kaldırılmıştı.

Sinema salonlarının Mart ayında açılacak olmasına rağmen, Cidde şehrinde geçici sinemalar açılmış durumda.

Cuma günü perdelerin açıldığı Cidde’de, gösterilen uzun metrajlı animasyon çocuk filmlerine büyük ilgi vardı.

Basın mensuplarına konuşan vatandaşlar da reformlardan memnun olduklarını dile getirirken, “Evde oturmak yerine sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bu Suudi Arabistan’da yaşayanlar için yeni bir şey” ifadelerini kullandı.