Venezuela lideri Maduro yeniden aday

Venezüella'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

Maduro, Kurucu Meclis’in devlet başkanı seçiminin en geç 30 Nisan’da yapılmasını kararlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, iktidardaki Sosyalist Parti’nin 4 Şubat’ta düzenleyeceği kongrede tek aday üzerinde anlaşacağını ve seçilmesi halinde muhaliflerine karşı ‘zevkle’ yarışacağını belirtti.

Başkent Caracas’taki mitingde konuşan ve adaylığa hazır olduğunu vurgulayan Maduro “Alçakgönüllü bir işçiyim, alçakgönüllü bir halk adamıyım” dedi.

Ulusal Seçim Konseyi’nden seçimler için en uygun ve yakın tarihi belirlemesini isteyen Maduro, “En yakın tarihi bulmalılar. Bunu yolumuzdan çekmeliler ki büyük bir devrime başlayalım. Bana kalsa seçimleri gelecek pazar günü yaparım” ifadesini kullandı.

Seçime muhalefetle veya muhalefetsiz gidileceğini söyleyen Maduro, “Biz, kararı halkın vermesi için onları (muhalefet) devlet başkanlığı seçiminde bekliyoruz” dedi. SPUTNİK