Victoria’s Secret’ın gözde meleğinden ayrılık sinyali

Danimarkalı model Josephine Skriver beyaz perdeye göz kırpıyor. 25 yaşındaki Skriver, süper kahraman rolü gelirse podyumlara veda edebileceğini söyledi.

ABD’li iç çamaşırı devi Victoria’s Secret’ın Danimarkalı modeli Josephine Skriver, podyumlara veda edebileceğini söyledi. ‘#legend’ dergisinin mart sayısına pozlar veren Skriver, çocukluğundan beri en büyük hayalinin oyunculuk yapmak olduğunu ifade etti.



Marvel ya da DC’den gelecek bir süper kahraman filmi teklifine hayır diyemeyeceğini belirten 25 yaşındaki model, “Eğer doğru zamanda karşıma fırsat çıkarsa bir saniye bile düşünmem” dedi.

2013’ten beri Victoria’s Secret için podyuma çıkan Skriver, markanın temsil ettiği güçlü kadın imajını gururla sergilediğini, bunu sinemaya da taşıyabileceğini vurguladı.