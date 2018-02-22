WSJ: ABD, Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasını engellemek için devrede

ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya ve İran'la yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu aktardı. Gazete, ABD'nin bu üç ülke arasındaki ilişkinin daha fazla gelişmemesi için diplomatik çalışmalarını artırdığını vurguladı.

Wall Street Journal’a konuşan Beyaz Saray kaynakları, ABD’nin Ankara-Washington hattında ilişkileri normalleştirmek için çalışmalara başladığını ve bu sayede Türkiye ile İran ve Rusya arasındaki yakınlaşmanın da önüne geçmeyi planladığını öne sürdü.

Wall Street Journal’daki haberde, Ankara-Washington hattındaki görüşmelerde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis gibi üst düzey isimlerin temaslarda bulunduğu ve Türkiye’yi ziyaret ettiğine vurgu yapıldı.

Öte yandan gazeteye konuşan ABD’li bir yetkili, “Moskova, Türkiye’yi manipule ediyor. Türkiye’nin Rusya ve İran’la yakınlaşması, Türkiye’nin çıkarlarıyla çelişiyor” yorumunu yaptı. ABD yönetiminin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının amacının, Moskova yönetiminin NATO’yu dağıtmak olduğu belirtilirken bu durumdan dolayı endişe duyulduğu belirtildi.