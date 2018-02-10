Yaz saati Avrupa’da da bitiyor mu?

Yaz saati uygulamasında Türkiye'den sonra Avrupa da önemli bir adım attı. Avrupa Parlamentosu uzun tartışmaların ardından yaz saati uygulamasının kaldırılmasını oylayan yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Türkiye’de büyük tartışmalara neden olan yaz saati uygulaması, Avrupa’da da ele alındı. Avrupa Parlamentosu uygulamayı uzun tartışmaların ardından oy çokluğu ile kabul etti. Amerika'nın Sesi'nden Arzu Çakır'ın haberine göre Avrupa Birliği üyesi 510 milyon Avrupalıyı ilgilendiren karar, AB Komisyonu tarafından da kabul edilirse uygulamaya konacak.

549 VEKİL OY KULLANDI

Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, Yeşiller Milletvekili Karima Delli’nin öncülüğünde hazırlanan tasarı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda ele alındı. Genel Kurul’da sistemin yarar getirip getirmediği konusunda yapılan uzun tartışmaların ardından yapılan oylamada 549 milletvekili oy kullandı. Karar 153’e karşı 384 oyla kabul edildi. Oylamada 12 milletvekili ise çekimser kaldı. Kabul edilen kararla, Avrupa Komisyonu’nun sistemin tümüne ilişkin “eksiksiz bir değerlendirme” yapması ve gerekli görülmesi durumunda “revize etmesi için bir öneri sunması” istendi.

“KAZALARDA ARTIŞ OLDU”

AP Genel Kurulu’nda yapılan tartışmalarda, bazı vekiller yaz saati uygulamasının insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunun ortaya çıktığını vurguladı. Milletvekilleri yol güvenliği açısından da uygulamanın sakıncaları olduğuna, yorgunluk ve karanlığın daha çok trafik kazasına yol açtığına dikkat çektiler. Yol Güvenliği Ajansı, yaz saati değişimin yapıldığı günün ertesinde, akşam 17.00 ve 19.00 saatleri arasında, trafik kazalarında yüzde 40 artış olduğunu belirtti.

Uygulamayı savunan Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) ise, uygulamanın enerji tasarrufu yaptığını, bu uygulama sayesinde yalnızca ışıklandırmadan 440 GWh tasarruf edildiği, böylece 44 bin ton karbondioksit salımından kaçınıldığını belirtiyor.

28 ÜYENİN İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karar, Avrupa Komisyonu’nun da kabulünün ardından 28 üyeyi ikna edebilmesi durumunda yürürlükten kaldırılabilecek. Avrupa’da bir sonraki yaz saati uygulaması 24 Mart Pazar günü yapılacak.