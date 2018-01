Yıllarca aksi müşterisiyle ilgilendi ardından büyük sır ortaya çıktı!

Bir çok mekan yaşlı adam Walter ‘Buck’ Swords'u mekanına bile almıyordu. Melina ise aksi adama güler yüzle hizmet ediyordu. Bir gün Swords gelmedi kadın gerçeği anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Melina Salazar çalıştığı restoranın en sevilen garsonlarından biriydi. Ancak yaşlı bir müşterisi onu çok zorluyordu. Walter ‘Buck' Swords ismindeki adamı ‘aksi' diye tanımlamak yetersiz kalır. Emekli asker, Melina'nın çalıştığı restorana gelip her şeyden şikayet ediyordu. Hatta bazı restoranlar onu mekanlarına almamaya başladılar.



Ona iyi davranan tek kişi Melina'ydı. Melina ona her zaman güler yüzle servis yapıyordu. Melina, her gün restoranda yemek yiyen 89 yaşındaki adamı güler yüzle karşılamaya devam etti. Her şeyden şikayet ettiğini bildiğinden serviste bütün ayrıntılara dikkat ediyordu. İkili zamanla çok iyi arkadaş oldu. Buck restorana her geldiğinde Melina'nın kendisine servis etmesini istiyordu.

Bir gün Buck restorana gelmedi. Melina uzun süre daimi müşterisini göremeyince endişelenmeye başladı. Yerel bir gazetede şans eseri yaşlı adamın ölüm ilanına denk geldi. Bir gün restorana bir avukat geldi ve Melina'yı aradığını söyledi. İkili Buck hakkında konuşmaya başladı. Avukat, yaşlı adamın her daim Melina'dan bahsettiğini söyledi. Her gün restorana gelmek istemesinin nedenlerinden biri de onunla sohbet etmek istemesiymiş.



Avukatın söylediği bir şey Melina'yı şok etti. Yaşlı adamın Melina'ya 50 bin dolar ve aracını bıraktığı ortaya çıktı.