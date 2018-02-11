Son dakika gelişmesi… Yolcu uçağı Moskova’ya düştü

Rusya'nın Saratov Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Moskova'da düştü. Tass haber ajansı, kazada kurtulan olmadığını aktardı.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında bugün korkunç bir kaza meydana geldi.

Rus haber ajansı Tass, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Domodedovo Havaalanı’ndan kalkan ve Orsk’a gitmek üzere yola çıkan uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu.

Interfax haber ajansı ise bu haberden kısa bir süre sonra 71 kişiyi taşıyan uçağın Moskova’da düştüğünü duyurdu.

Uçağın, Ukrayna yapımı Antonov An-148 tipi olduğu açıklanırken havayolu şirketinin Moskova kalkışlı 14 uçuşunun olduğu belirtildi.

Sputnik’e konuşan kaynaklar uçakta 65 yolcu ve 6 mürettebatın olduğunu açıkladı. Moskova Acil Durumlar Baş İdaresi’nden yapılan açıklamada, uçağın Ramenskiy şehrinde düşmüş olabileceği ve kurtarma ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığı aktarıldı.

Tass haber ajansı Saratov Havayolları’na ait uçaktan kurtulan olmadığını duyurdu. Yerel basına konuşan görgü tanıkları, “Uçak gökyüzünde yanıyordu ve parçaları geniş bir alana düştü” ifadelerini kullandı.

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