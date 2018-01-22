YPG ağlıyor: Rusya bizi ‘sattı’

Rus askerleri Afrin'den çekildi, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölgedeki PKK/YPG hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harakatı'nı başlattı. YPG, harekatla ilgili Rusya'ya tepki gösterdi ve "bize ihanet ettiler" açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin Afrin’de başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” YPG’yi adeta çıldırttı. Daha 1 ay önce Deyrizor’da Rus askeri yetkililerle görüşen ve “IŞİD'e karşı mücadelede dostlarımızla, ortak bir operasyon odası ve komutanlık oluşturulması için hazır olduğumuzu duyuruyoruz” diye konuşan teröristler, harekatın başlamasından sonra “Rusya bize ihanet etti” açıklamasında bulundu. İLGİLİ HABER Afrin operasyonundan görüntüler Londra merkezli Şark el Awsat gazetesine konuşan YPG’li yetkili, “Ruslar Türkiye’nin Afrin operasyonuna izin vererek bize ihanet etti” ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Afrin'den son dakika haberleri peş peşe geliyor! Temizliğe başladık