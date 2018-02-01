YPG’li teröristlerden kurtarılan Kastel Cindo köyü böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda stratejik Burseya Dağı'nın alınmasından sonra, YPG/PYD'li teröristler, 4 yıl önce ele geçirdikleri Kastel Cindo köyünü terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı. Köydeki sağlam kalan evlere de ÖSO unsurları karargâh kurup yerleşmeye başladı.

Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik TSK tarafından geçen 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda en önemli gelişme, Burseya Dağı’nın alınmasıyla yaşandı. Zorlu hava şartlarının sona ermesiyle birlikte geçen 28 Ocak’ta hava ve kara harekâtıyla Burseya Dağı teröristlerden tamamen temizlendi.

Bu gelişmenin ardından, yaklaşık 4 yıldır dağı elinde bulunduran PKK/YPG’lı teröristler, Kastel Cindo köyünü de terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı.

Köydeki sağlam kalan evlere ÖSO unsurları karargâh kurup yerleşmeye başladı. Köyün ve bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışan ÖSD unsurları, teröristlerden geriye kalan köpeklere sahip çıktı, aç kalmamaları için besledi. Teröristlerin sokaklara ve belli yerlere verdikleri isimlerin kaldırıldığı görülen köyün girişinde güvenlik noktası da oluşturuldu.

YAKIN BÖLGEDE OTURANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

PKK/YPG’li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan çevredeki köylüler oldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, geçen pazar günü büyük harekât olduğunu, uçaklarla toplarla bölgenin ateş altına alındığını söyledi. 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri de anlatan Ahmet Saaid, şunları söyledi:

“Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor ya da öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı. Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk. Artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık. Çok mutluyuz. Çocuklarıma selam söylüyorum. Şimdi Gaziantep’te yaşıyorlar ama yakında yanıma alacağım. Teröristler tamamen temizlendikten sonra ben ve akrabalarım ailelerimizle burada olacağız. O köyde oturanları da tehditle iç taraflara götürmüşlerdi onlar da geri gelecektir.”

YARALI ÖSO’LUNUN EVİNE SALDIRMIŞLAR

Harekâtın bir an önce başarıyla bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Ahmet Said’in komşusu Enes Öso ise yaralı bir eski ÖSO mensubu olduğunu söyledi. Çatışmalardan sonra kaçan teröristlerin kendi evine, çocuklarını da hedef alacak şekilde üç kez roket fırlattıklarını anlatan Öso, “Evime isabet etseler de çok zarar vermediler. Çocuklarım kurtuldu. Köyümüzden ayrıldıktan sonra ÖSO’ya katıldım. Yaralanınca ayrılmak zorunda kaldım ancak iki kardeşim halen cephede savaşıyor.

İnşallah başarılı olacaklar ve bu topraklar terörden kurtulacak, insanlarımız geri dönecek. Teröristler burada olduğu zamanlarda, çocuklarımız için tedirginlik içerisindeydim ama artık kurtulduk. Gelecek için ümitliyiz. Çok mutluyuz. Bir de inşallah fırsat olursa daha fazla yeri toprağımızı kurtarmak için savaşacağım” diye konuştu.

BAFELYUN DAĞI’NDA TERÖR KULELERİ

Burseya Dağı’nın alınmasından sonra TSK ile ÖSO’nun hedefi ise Bafelyun Dağı oldu. Teröristlerin geri çekildikleri bu dağda, önceden açtıkları mevzilere girdikleri görüldü. ÖSO unsurlarının bulunduğu yerden PKK/YPG’li teröristlere ait nöbetçi kuleleri de dikkat çekti. ÖSO unsurları her an gelebilecek tehditler karşı elleri tetikle hazır bekliyor. (DHA)