Yunanistan’dan kaçak asker açıklaması

Bu sabah Türkiye sınırları içerisinde yakalanan iki Yunan askeri hakkında Atina'dan ilk açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, "Türk yetkililerle temas halindeyiz. Askerler kesinlikle yanlışlıkla geldi" ifadesini kullandı.

Bu sabah Türkiye sınırları içerisinde 2 Yunan askerin yakalanması sonrasında Ankara-Atina hattında sıcak saatler yaşanıyor. Yunanistan tarafından olumsuz hava şartları dolayısıyla yanlışlıkla Türkiye’ye geldikleri ifade edilen Yunan askerleri hakkında bir açıklama da Yunanistan hükümetinden geldi.

Yunanistan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tzanakopoulos, “Türk yetkililerle konuyla ilgili iletişim halindeyiz ve bu sorunun kısa sürede çözülmesini umut ediyoruz. Yaşananlar tamamen bir hatanın sonucu. İki Yunan askeri kötü hava dolayısıyla yönlerini karıştırarak kendilerini Türkiye’de buldular. Tekrar ediyorum, hatayla Türk sınırına girdiler” dedi.

Yunan sözcü iki askerin yakında Yunanistan’a döneceğini umut ettiğini dile getirdi.