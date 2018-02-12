Yunanistan’dan küstah çıkış: Hukuk çizgisinden çıktı

Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon çalışmaları üzerinden Ankara-Atina-Lefkoşa hattında gerilim yükseliyor. Bugün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını iddia etti.

Akdeniz’de sular ısınıyor… Ankara’nın Kıbrıs’la ilgili açıklamalarının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Kıbrıs Rum Kesimi’nin Akdeniz’deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını savunurken, “Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerine uymasını talep ediyoruz” açıklaması yapıldı.

Bölgede yaşananların ardından bugün Ankara, çok sert bir dille Yunanistan ve Rum Kesimi’ni eleştirmiş ve Türkiye’nin duruşunun değişmeyeceğini duyurmuştu.

Bölgede tansiyon Yunanistan ve Rum Kesimi’nin izinsiz hidrokarbon çalışmaları yapılması için İtalyan şirket ENI ile anlaşması ve çalışmaların başlamasıyla ayyuka çıkmış, Türkiye’nin bölgede istikrarı sağlama çalışmaları Yunanistan’dan tepki çekmişti.