Zarrab-Atilla davasının savcısı New York Times’a konuştu

Reza Zarrab'ın "sanık" olarak başlayıp, "itirafçı" olarak bitirdiği, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ise jüri tarafından suçlu bulunduğu New York'taki davanın savcısı Joon Kim, hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarından, Zarrab'ın itirafçı olmasına kadar merak edilenlerini anlattı. "Zarrab, suçlu olduğu için itirafçı oldu.

Atilla’nın jüri tarafından, kendisine isnat edilen 6 suçtan 5’inden “suçlu” bulunduğu gün yerine atama yapılan New York Güney Bölge Federal Bölge Savcı Vekili Joon Kim, ertesi gün savcılıktan istifa etmişti.

New York Times’ta, Zarrab-Atilla davasını da başından sonuna kadar izleyen Benjamin Weiser’e konuşan Joon Kim’in açıklamaları şöyle;

* Zarrab-Atilla davası konusunda; “İran’a yönelik yaptırım rejiminde milyar dolarlık delik açan büyük çaplı ve utanmazca kurulmuş şebeke düzeni”

* Hakkındaki FETÖ’cü suçlamaları konusunda; “Türkiye’den yapılan, çılgın komplo teorileri gülünç” diyen Kim, bu açıdan Atilla yargılamasının halka açık duruşmalarla yapılmasından memnun olduğunu vurguladı. Kim, “Kanıtların halka açık bir mahkeme salonunda ortaya konulması önemliydi. Böylece halka ve aralarında Türk kamuoyunun bulunduğu sınırlarımız ötesinde bulunan, ancak bizim amaçlarımız, sistemimiz hakkında şüpheleri bulunanlar her şeyi görmüş oldu.”

* Zarrab’ın itirafçı olması konusunda; “Zarrab’ın suçunu itiraf etmesi, şebekenin kritik üyesinin suçlarının sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geliyordu ve savcılığın iddialarını doğruladı. Zarrab, gerçekten suçlu olduğu için suçlu olduğunu itiraf etti. Kendisine yönelik suçlamalardan kurtulmanın yolunu satın alamayacak durumdaydı.”