15 tatil ne zaman başlayacak? Yarı yıl tatili kaç gün sürecek işte öğrencilerin merak ettiği sorunun cevabı…

Karne günü gelirken öğrenciler 15 tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek sorularına cevap arıyor. Önümüzdeki hafta sonu 15 tatil yani diğer adıyla sömestr tatili başlıyor. Peki öğrencilerin kış molası ne kadar sürecek, yarı yıl tatili kaç gün olacak?

Tüm öğrenci ve veliler 15 tatil ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. Okul telaş ve stresine bir ara vermek için sayılı günler kaldı. Gözler karne notlarında ve takdir teşekkür belgelerinde. Okul stresinden sıyrılıp istirahat fırsatı yakalayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tatil haberinde. Ocak ayında tatile çıkacak öğrenciler, 15 tatil için karneleri kaç ocakta alacağını merak ediyor. Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? Takdir teşekkür nasıl hesaplanır sorusunun cevabı…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Adı sürekli 15 tatil olarak anılan yarı yıl tatili 22 Ocak, 5 Şubat tarihleri arasında olacak ve öğrenciler tam 16 gün tatil yapacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

BU SENE RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? İŞTE 2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Yarı yıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestrin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.