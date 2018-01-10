15 tatil ne zaman? Somestr tatili kaç gün olacak? Yarıyıl tatili yaklaşıyor… (MEB çalışma takvimi)

Uzun maratonun ardından nefes almak isteyen öğrenciler heyecanla 15 tatili bekliyor. bu yıl somestr tatilinin kaç gün olacağını da merak eden öğrenciler Google üzerinden araştırıyor. Öğrenciler yorgunluklarını atıp dinlenebilecekleri yarı yıl tatili tarihini merak ediyor. Sömestır tatili okulların dönem arasında verdiği 2 haftalık tatil anlamına geliyor. Peki 15 tatil ne zaman? İşte MEB çalışma takvimi...

Heyecanla beklenen 15 tatil yani somestr tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan iş takvimiyle birlikte 15 tatilin (sömestr)ne zaman başlayacağı belli olmuştu. Okul stresinden sıyrılıp istirahat fırsatı yakalayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tatil haberinde. Karne günü yaklaştıkça dönemin stresini geride bırakmak isteyen öğrencilerin saydığı gün geliyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman? İşte 15 tatil tarihi ve MEB çalışma takvimine göre 2018 yılındaki tüm tatiller….

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Adı sürekli 15 tatil olarak anılan yarı yıl tatili 22 Ocak, 5 Şubat tarihleri arasında olacak ve öğrenciler tam 16 gün tatil yapacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ



-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar