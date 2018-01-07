MEB çalışma takvimi: 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr yani yarıyıl tatiline ne kadar var?

Öğrencilerin merakla beklediği 15 tatil ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan iş takvimiyle birlikte 15 tatilin (sömestr)ne zaman başlayacağı belli olmuştu. Okul stresinden sıyrılıp istirahat fırsatı yakalayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tatil haberinde. Ocak ayında tatile çıkacak öğrenciler, 15 tatil için karneleri kaç ocakta alacağını merak ediyor. Yarı yıl tatili ne zaman başlayacak? Takdir teşekkür nasıl hesaplanır sorusunun cevabı...

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline artık çok az bir zaman öğrenciler merakla araştırmalarını devam ettiriyorlar. 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler ve veliler sömestır tatiline kaç gün kaldı sorusunu soruyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün olacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen çalışma takvimine göre 15 tatil takvimi…

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberin girildiği 7 Ocak tarihine göre sömestr tatili 15 gün sonra başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzaması ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle ortaya çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ



-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00’te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?

Takdir teşekkür hesaplama işlemlerini yapacak olan öğrencilerin ilk olarak tüm ders notlarının kesinleşen notlarını toplaması ve çıkan toplam ders sayısına bölmesi gerekmektedir. Sonuç 0 ile 100 arasında değişen bir rakam olacaktır. Çıkan sonucun 85 ve üzerinde olması halinde öğrenciler karneleri ile birlikte de takdir almaya hak kazanacaktır. Fakat 85'ten düşük fakat 80'den büyük olan notlar için ise teşekkür belgesi verilecektir. Yapılacak olan hesaplamalar sonrasında belirtilen aralıklara göre takdir ya da teşekkür alınıp alınmayacağı kolayca öğrenilebilir. E okul tarafından sunulan kolaylıklardan birisi olan takdir teşekkür hesaplama işlemleri sayesinde öğrenci eğitim dönemlerinde en çok merak ettikleri soruların yanıtını da bulabilmektedir.

BU SENE RESMİ TATİLLER NE ZAMAN? İŞTE 2018 TATİL TARİHLERİ

– 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Yarı yıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestrin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor.