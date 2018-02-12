Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sürücü adaylarının gözü ehliyet sınavı sonuçları için MEB’de…

10 Şubat Cumartesi günü yapılan ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Onbinlerce sürücü adayı ehliyet soru ve cevaplarını bekliyor. Adaylar ehliyet soruları ve cevaplarını öğrenip sonuçlardan önce sınavdan başarılı olup olmadıklarını aldıkları puanı hesaplayarak öğrenecekler. Peki 2018 ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınavı gerçekleştirildi ve sürücü adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sonuç açıklamasında. 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşitirilen ehliyet sınavının sonuçları, soru ve cevapları ne zamana açıklanacak sorusunun yanıtı aranıyor. Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek. Sınav sonuçları açıklandığında adaylar T.C. kimlik numaraları ile birlikte meb.gov.tr adresinden aldıkları puanı öğrenebilecekler. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ehliyet sınavı ile ilgili detaylar…

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran sürücü adaylarının yarın ehliyet sınavı sonuçlarına kavuşması bekleniyor. Ehliyet sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB sitesi üzerinden adaylara duyuruluyor.

MEB tarafından yapılan Ehliyet sınav soruları sınavın sona ermesinin ardından birkaç gün içerisinde açıklanırken; sınav sonuçları da on beş gün içerisinde ilan ediliyor. 10 Şubat Ehliyet sınav sonuçlarının 22 Şubat günü açıklanması bekleniyor.

Ehliyet sınavı sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecek, ehliyet sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.