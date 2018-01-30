2018 KPSS ne zaman? Lisans, önlisans ve lise KPSS tarihleri belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi..

Yüzbinlerce adayın beklediği KPSS tarihleri belli oldu. ÖSYM sınav takvimini yayımladı ve KPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Lisans, önlisans ve lise (ortaöğretim) sınav başvuruları hakkında detaylı bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz. Peki KPSS ne zaman yapılacak?

Memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı (KPSS) bekliyor. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden sınav takvimini açıkladı. Adayların KPSS’ye ne zaman gireceği belli oldu. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve lisans ve önlisans sınavları ne zaman gerçekleşecek soruları yanıt buldu. İşte KPSS başvuru tarihleri…

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

15 dakika kuralı: Sınav merkezi bu sene uygulanan ve tartışılan 15 dakika kuralını 2018 yılında uygulamayacaktır.

Açık uçlu ve kısa cevaplı sorular: Bu sene de açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kurum tarafından sınavlarda sorulacaktır