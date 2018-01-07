2018 KPSS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi

Memur olmak isteyen adaylar hazırlıklarını sürdürürken 2018 yılında KPSS sınavı ne zaman yapılacak diye merak ediyor. ÖSYM 2018 sınav takviminde KPSS sınav tarihi açıkladı. Peki KPSS ne zaman? İşte cevabı...

Kamuda devlet memuru olmak için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girmek gerekiyor. KPSS sınavına hazırlanan adaylar 2018 yılında KPSS ne zaman yapılacak diye merak ediyor. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS sınav tarihleri…

2018 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz'da düzenlenecek. Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

Ortaöğretim KPSS 7 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek. Sınav için başvurular 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018’de yapılacak sonuçlar Haziran 2018’de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018’de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018’de duyurulacak.Sınav başvuruları Mart 2018’de alınacak.

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi) Ekim 2018 / Ağustos 2018

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Kasım 2018

ÖSYM SINAV TAKVİMİ