2018 YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruları başladı.Bu sene ilk kez uygulanacak olan YKS hakkında merak edilen birçok başlık var. YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru tarihleri, ücreti ve merak edilen diğer detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Üniversite sınavı heyecanı bu sene ilk kez uygulamaya konulması beklenen YKS ile başladı. YKS başvurusu 1 Mart tarihinde başladı. Peki YKS başvurusu ne zaman sona erecek? YKS başvuru süreci hakkında merak edilenler şöyle; YKS başvuru ücreti ne kadar olacak, nereye yatırılacak? İşte üniversite öğrencisi olmak isteyenlerin bilmesi gereken YKS ile ilgili ayrıntılar…

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru ücreti belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Sınavı'na girecek adaylar her oturum için 50'şer lira ödeyecek.

ÖSYM tarafından YKS ücretleri belirlendi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan TYT ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak AYT ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücretinin 50'şer lira olduğu öğrenildi. Belirlenen yeni ücretlere göre TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. Ayrıca geç başvurular 75 TL ödenecek.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Bu yıl ilk defa uygulanacak YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar belli oldu. ÖSYM YKS kılavuzunu yayımladı ve adaylar 1-21 Mart tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Üniversite giriş sınavı olacak 2018 YKS, TYT ve AYT olarak iki oturumda gerçekleşecek. Ayrıca yabancı dil sınavı olan YKS de ayrı bir oturum olarak yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

2018-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)