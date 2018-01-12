AÖF sınav yerleri belli oldu! 2018 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! Öğrenciler haberimizde AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranını görüntüleyebilir. AÖF güz dönemi final sınav giriş belgesini sınava girmek isteyen bütün öğrenciler edinmek zorunda. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF hakkında öğrencilerin edinmesi gereken bilgiler...

2018 AÖF final Sınavı giriş yerleri belli oldu. Eğitim hayatlarına AÖF üzerinden devam eden öğrenciler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek AÖF sınav giriş belgelerine dikkat kesildi.Giriş belgesi olmadan final sınavlarına katılım sağlanamıyor.AÖF öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte ya da geçememektedir. İşte sınav giriş belgesi çıkartma ekranı…

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Gerekli alanları doldurarak AÖF sistemine giriş yapılabilir ve sınav giriş belgenizi öğrenerek, AÖF sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları tarihi de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF final sınavları, 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak sınavlarla birlikte AÖF Güz Dönemi Final sınavları sona erecek ve öğrenciler sonuçları beklemeye başlayacak. AÖF final sınav sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Uzaktan eğitim metoduyla eğitim veren Açıköğretim Fakültesi sınav (final) giriş bilgileri erişime açıldı. Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile hafta sonu yapılacak olan sınavın yerini öğrenebilir. Aynı zamanda sınava giriş belgesinin de çıktısını alabilir…



SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ



* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.