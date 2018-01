AÖF giriş belgeleri yayınlandı! İşte Anadolu Üniversitesi sınav giriş yerleri İşte Açık Öğretim Fakültesi giriş yerleri ve sorgulama ekranı

Açık Öğretim Fakültesi final sınavlarının kişiye göre hangi bölgede ve okulda yapılacağı belli oldu. AÖF final giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav günü unutulmaması gereken belgelerle ilglibir de uyarı yaptı! AÖF sınav giriş belgelerini alan öğrenciler AÖF belgesinde bulunan sınav detaylarından sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. İşte AÖF sınava giriş yerleri ile ilgili tüm detaylar...

Açık Öğretim Fakültesi sınavları öncesi binlerce öğrencinin son hazırlıkları sürerken beklenen AÖF giriş yerleri yayınlandı. Öğrenciler AÖF sınav giriş belgelerinin çıktılarını alarak AÖF sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. Beklenen AÖF final giriş yerleri açıklandı. AÖF final sınavlarına hangi okulda sınava gireceğini günlerdir merak ediliyordu. AÖF sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrencilerin şimdi Anadolu Üniversitesi sistemine giriş yapması gerekiyor. İşte AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF hakkındaki son gelişmeler…

İŞTE AÖF GİRİŞ BELGESİ! AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

Herkes Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav giriş yerlerini merak ediyor ve araştırıyor. Ancak AÖF konuya ilişkin açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerlerini aşağıda verdiğimiz linkten AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı aracılığı ile sınava gireceğiniz okulu görüntüleyebilirsiniz.

13-14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesine ihtiyaçları bulunuyor. AÖF sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler, sınavlara katılamıyor.

Aşağıdaki linke tıkladığıızda hemen yukarıdaki görselin olduğu ekran açılıyor. Açılan ekrana T.C Kimlik No. ya da e-mail adresi ile giriş yapabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Gerekli alanları doldurarak AÖF sistemine giriş yapılabilir ve sınav giriş belgenizi öğrenerek, AÖF sınav giriş belgenizi çıkarabilirsiniz.

AÖF NEDİR?

Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.

SINAVA GİRERKEN GEREKENLER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV GEÇER NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin (Anadolu, Atatürk ve İstanbul) ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/11/2015 tarihli ve 8/6 sayılı kararıyla kabul edilen, 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı; 22/12/2016 tarihli ve 9/5 sayılı ve 03/01/2017 tarihli ve 1/10 sayılı kararlarıyla değişiklik yapılan; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 4. maddesi; “Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.