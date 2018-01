AÖF sınav giriş yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi’nde! AÖF giriş belgesi belli oldu mu?

Açık Öğretim Fakültesi üzerinden eğitimini sürdüren öğrenciler için final sınavı vakti geliyor. Öğrencilerin şimdi gözü kulağı Anadolu Üniversitesi'nde, AÖF sınav giriş yerleri ve AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte AÖF öğrencilerinin merakla beklediği sorular...

AÖF final sınavlarına çok kısa bir süre kaldı ve öğrenciler AÖF final sınavlarına nerede gireceklerini araştırıyorlar. AÖF final sınavlarının nerede yapılacağı henüz Anadolu Üniversitesi tarafından resmi olarak açıklanmadı. AÖF final sınavı tarihlerinin ne zaman açıklanacağı kesin olamasa da birkaç gün içinde aşağıdaki link üzerinden açıklanması bekleniyor. AÖF final sınavı giriş yerleri açıklandığı andan itibaren aşağdaki link üzerinden kontrol edilebilir olacak…

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ

AÖF FİNAL SINAVLARI TAM OLARAK NE ZAMAN?

AÖF final sınavları tarihi de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF final sınavları, 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak sınavlarla birlikte AÖF Güz Dönemi Final sınavları sona erecek ve öğrenciler sonuçları beklemeye başlayacak. AÖF final sınav sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ Mİ?

AÖF Bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında, bahar dönemi dönem sonu sınavı ise; 02-03 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖF NEDİR?

Uzaktan öğretim, “öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan” çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.

2015-2016 öğretim yılında “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık”, “Sağlık Yönetimi”, “Sosyal Hizmet” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programları yeni açılmıştır.